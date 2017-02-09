// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На атомной электростанции во Франции прогремел взрыв

На атомной электростанции во Франции прогремел взрыв
9 февраля 2017 - 14:53 AMT

PanARMENIAN.Net - На атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщает местная префектура, пишет РБК со ссылкой на газету Ouest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени (13:00 по Еревану) в машинном отделении электростанции. В результате происшествия могут быть пострадавшие, отмечает газета. По данным префектуры, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

На место прибыли экстренные службы.

АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш. В состав АЭС входит два энергоблока. В настоящее время ведется строительство третьего энергоблока.

Photo: AFP
Ссылки по теме:
RBC.ru: Во Франции произошел взрыв на АЭС Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/09/02/2017/589c42b09a7947eef977454f
RT. Explosion at Flamanville nuclear power plant in France, no risk of nuclear contamination
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
В Иране проходят военные учения с применением ракетных комплексов
Опрос: Эммануэль Макрон обогнал Фийона по популярности в предвыборной гонке во Франции
Таможенная служба США разрешила авиакомпаниям возобновить перевозку граждан мусульманских стран
Более 1500 мигрантов спасены в Средиземном море за два дня
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Парламент Армении ратифицировал поправки в соглашение по ВТО для ускорения торговых процедур Как отметил, представляя документ, заместитель председателя Комитета по госдоходам Армении Вахтанг Мирумян, поправки расширяют круг лиц, которые могут выступать заявителем при запросе о принятии предварительного решения о стране происхождения товаров
В Ереване появится школа с углубленным изучением китайского языка Правительство Армении на заседании 9 февраля выделило 1.2 миллиарда драмов (около 2.5 миллиона долларов) на строительство китайской школы.
3 марта в Армении будут отмечать День предпринимателя Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрило предложение о праздновании в Армении 3 марта Дня предпринимателя .
Лапшина будут защищать только азербайджанские адвокаты Адвокат Сафар Гусейнов встретился с экстрадированным из Минска в Баку блогером Александром Лапшиным. Об этом сообщил сам Гусейнов.