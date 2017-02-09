На атомной электростанции во Франции прогремел взрыв

PanARMENIAN.Net - На атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщает местная префектура, пишет РБК со ссылкой на газету Ouest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени (13:00 по Еревану) в машинном отделении электростанции. В результате происшествия могут быть пострадавшие, отмечает газета. По данным префектуры, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

На место прибыли экстренные службы.

АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш. В состав АЭС входит два энергоблока. В настоящее время ведется строительство третьего энергоблока.