Сборная Армении по футболу поднялась на 82 место в рейтинге ФИФА
9 февраля 2017 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальная сборная Армении по футболу поднялась на четыре строчки в обнародованном 9 февраля рейтинге ФИФА, заняв 82-е место.
Соперники армянской команды по отборочному этапу чемпионата мира 2018 года расположились следующим образом: Польша (14-е место), Румыния (40-е), Дания (49-е), Черногория (64-е) и Казахстан (96-е).
В десятку рейтинга ФИФА вошли сборные Аргентины, Бразилии, Германии, Чили, Бельгии, Франци, Колумбии, Португалии, Уругвая, Испании.
Прежний рейтинг ФИФА был опубликован 12 января, в нем армянская сборная занимала 86 место.
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