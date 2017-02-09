На Берлинском кинофестивале усилили меры безопасности из-за декабрьского теракта в центре города
9 февраля 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция усилила меры безопасности на Берлинском международном кинофестивале, который открывается 9 февраля.
В пресс-службе правоохранительных органов подчеркнули, что не имеют информации о планируемых атаках во время фестиваля.
«Тем не менее, мы будем в состоянии повышенной готовности», — заявил пресс-секретарь полиции Берлина Винфрид Венцель. Он отметил, что после декабрьского теракта полицейские, вооруженные пистолетами-пулеметами, стали обычным явлением в столице Германии, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Венцель подчеркнул, что к центрам проведения фестиваля будет ограничен доступ транспортных средств, чтобы предотвратить возможное повторение декабрьской террористической атаки, когда экстремист за рулем грузовика наехал на толпу людей. Пресс-секретарь отметил, что некоторые полицейские будут дежурить в штатском, смешиваясь с толпой.
19 декабря 2016 года в центре Берлина в толпу посетителей рождественской ярмарки въехал грузовик. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен в ходе стычки с итальянской полицией 23 декабря. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).
Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года. В 2016-м главную награду Берлинале — «Золотого медведя» — получил документальный фильм итальянского режиссера Джанфранко Рози «Огонь на море» о беженцах из Африки и с Ближнего Востока.
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