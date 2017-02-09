Стаж работы в странах ЕАЭС возможно будет учитываться при выплате пенсии в Армении

PanARMENIAN.Net - Граждане Армении возможно смогут получать пенсию в любом государстве Евразийского экономического союза. Наработанный ими стаж будет учитываться во всех странах ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что в скором времени на рассмотрение Совета ЕЭК будет внесен проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

Такое решение было принято по итогам совещания по вопросам пенсионного обеспечения граждан государств-членов ЕАЭС, которое проходило в начале февраля в штаб-квартире ЕЭК под председательством директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой.

«Нам удалось урегулировать ряд разногласий сторон по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Нам остается урегулировать только один вопрос — определить величину индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов. Речь идет о формировании права на пенсию в Российской Федерации. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка проекта договора находится на завершающей стадии», — заявила Суюмбаева.

Был решен вопрос расчета фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сторонам осталось урегулировать только один вопрос — определить величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов в РФ.

Речь идет о формировании права на пенсию в Российской Федерации. При работе в России размер индивидуального пенсионного коэффициента зависит от размера зарплаты (этот показатель ИПК есть только в РФ). То есть чем выше зарплата, тем больше ИПК.

За стаж работы в другой стране Россия предлагает давать один балл для начисления ИПК, в то время как другие страны Союза предлагают за это же время давать два балла. В противном случае граждане других стран Союза будут поставлены в неравное положение с гражданами России.

Обычно трудящиеся мигранты работают в РФ от 3 до 5 лет. Кроме того, у них невысокие зарплаты. Таким образом, они не успевают заработать в РФ необходимое количество баллов для определения права на пенсию. Чтобы получить право на пенсию в РФ, необходимо, в том числе, выработать стаж — 15 лет и достигнуть определенного возраста, а также получить определенный размер ИПК.

Итоговый документ учтет такие вопросы, как участие трудящихся в пенсионной системе, сохранение и перевод пенсионных прав граждан в случае переезда из одной страны в другую.

Размер пенсии трудящегося будет рассчитываться в соответствии с национальным законодательством каждого государства-члена. При этом каждая страна-участница будет выплачивать трудящемуся ту часть пенсии, которую он заработал за стаж работы в этой стране.

Например, в случае если гражданин Республики Армения отработал в Российской Федерации какое-то время, то по возвращении в Армению ему за этот стаж уже будет выплачивать Россия. Пенсия будет выплачиваться либо в Армении, либо в России (по выбору трудящегося). Если стажа работы, приобретенного в РФ, будет недостаточно для назначения пенсии, будет учитываться стаж работы в другом государстве-члене. Размер пенсии будет исчисляться, исходя из сформированных пенсионных прав в РФ.

Работая в России, гражданин другой страны Союза будет официально отчислять взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Пока обсуждение договора продолжается, страны ЕАЭС должны еще решить, какой именно будет величина индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов в РФ. В ближайшее время ЕЭК вынесет проект договора на рассмотрение Совета Комиссии, после чего документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания. Договор вступит в силу с момента получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении странами внутригосударственных процедур.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Кыргызстан. Ранее желание создать ЗСТ с ЕАЭС уже выразили более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия.