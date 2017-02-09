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Сборка самолетов Ан-178 в Азербайджане может начаться в 2018 году

Сборка самолетов Ан-178 в Азербайджане может начаться в 2018 году
9 февраля 2017 - 16:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборка транспортных самолетов Ан-178 в Азербайджане может начаться в течение двух-трех лет.

Ориентировочно сборка самолетов начнется в Азербайджане в 2018–2019 годах. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, передает comments.ua.

Он напомнил, что ранее Украина и Азербайджан заключили контракт на производство десяти Ан-178.

«Мы со своей стороны готовим два самолета для продажи, остальные восемь будут собираться в Азербайджане. В течение ближайших трех-четырех лет должен заработать цикл сборки самолетов в Азербайджане», – добавил дипломат.

По его словам, «азербайджанские авиалинии» (AZAL) уже строят модули и помещения, где будет развернута сборка.

В мае 2015 года между ГП «Антонов» и азербайджанской Silk Way Airlines был заключен контракт на сборку в Украине и поставку азербайджанской компании десяти транспортных Ан-178. Поставка первых двух самолетов согласно условиям контракта должна быть обеспечена к концу 2018 года, поставка еще восьми машин – по согласованию сторон.

Ан-178 создан на замену Ан-12. Премьерный показ нового транспортника прошел на Le Bourget-2015 (Париж), а также на региональной Dubai Air Show-2015 (ОАЭ). На международной ILA Berlin Air Show-2016 (Германия) в июне состоялся успешный дебют самолета в летной программе выставки.

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Comments.ua: В Азербайджане готовятся к сборке Ан-178
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