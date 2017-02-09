Министр обороны Ирана опроверг информацию о запуске новой ракеты

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Ирана Хосейн Дехган опроверг информацию в СМИ о запуске Ираном ракеты. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты. Однако, по его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса «земля-воздух», которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки. Произошло 8 февраля.

«Начнем с того, что эти заявления являются неправдой, этого не происходило…», — заявил Дехган, передает РИА Новости.

В конце января 2017 года телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя США сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, произошло это впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Испытательный пуск был произведен 29 января в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась. Телеканал отметил, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.

В ответ на действия Тегерана США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которую Вашингтон считает террористической.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же «добр» по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.