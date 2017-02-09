Лапшина будут защищать только азербайджанские адвокаты
9 февраля 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Адвокат Сафар Гусейнов встретился с экстрадированным из Минска в Баку блогером Александром Лапшиным. Об этом сообщил сам Гусейнов, передает АПА.
По словам адвоката, встреча состоялась в бакинском следственном изоляторе №1.
Гусейнов также заявил, что Лапшин не может быть обеспечен адвокатом из-за рубежа, сообщил Trend.
По словам Гусейнова, согласно существующему законодательству, его могут защищать только адвокаты из Азербайджана.
«Адвокаты, имеющие иностранное гражданство, не имеют такого права», — подчеркнул он.
Гусейнов заявил, что его подзащитный признает свою вину, но только частично. Лапшин подтвердил тот факт, что неоднократно бывал на территории Нагорного Карабаха, однако, уверяет, что не знал о противоправности своих действий.
Лапшин признался также, что раскаивается в содеянном. Он также отметил, что следствие по уголовному делу блогера продолжается. Дата суда пока не известна.
Лапшин отметил, что у него нет жалоб на условия содержания, самочувствие блогера нормальное.
Другие подробности встречи не сообщаются.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
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Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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