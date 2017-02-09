В результате авиаудара в Мосуле убит курдский лидер ИГ
9 февраля 2017 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдский лидер радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ) был убит в результате авиаудара ВВС международной коалиции, нанесенного по западной части иракского Мосула, которая по-прежнему контролируется боевиками. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление регионального совета безопасности Иракского Курдистана.
«В 16.00 (по местному времени) 9 февраля Валид Сархан аль-Курди (Walid Sarhan al-Kurdi), известный также как Абу Али аль-Курди (Abu Ali al-Kurdi), лидер ИГ из города Телль-Кайф (к северу от Мосула), был убит в районе Аз-Занджили на западе Мосула», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе авиаудара были убиты еще четыре боевика.
Западная часть города пока остается под контролем боевиков. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе начавшейся в октябре 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись уже около 30 тысяч человек, тогда как покинули свои дома около 190 тысяч человек.
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