В результате авиаудара в Мосуле убит курдский лидер ИГ

PanARMENIAN.Net - Курдский лидер радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ) был убит в результате авиаудара ВВС международной коалиции, нанесенного по западной части иракского Мосула, которая по-прежнему контролируется боевиками. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление регионального совета безопасности Иракского Курдистана.

«В 16.00 (по местному времени) 9 февраля Валид Сархан аль-Курди (Walid Sarhan al-Kurdi), известный также как Абу Али аль-Курди (Abu Ali al-Kurdi), лидер ИГ из города Телль-Кайф (к северу от Мосула), был убит в районе Аз-Занджили на западе Мосула», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе авиаудара были убиты еще четыре боевика.

Западная часть города пока остается под контролем боевиков. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе начавшейся в октябре 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись уже около 30 тысяч человек, тогда как покинули свои дома около 190 тысяч человек.