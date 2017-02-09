3 марта в Армении будут отмечать День предпринимателя

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрило предложение о праздновании в Армении 3 марта Дня предпринимателя .

Отмечается, что дата 3 марта, выбрана неслучайно, так как это день рождения известного предпринимателя и филантропа армянского происхождения Александра Манташева.

Александр Манташев - известнейший армянский филантроп, крупнейший нефтепромышленник. Его компания имела филиалы в различных городах России, Польши, Турции, Румынии, Англии, Франции, Египта, Ирана и Индии.