Ассанжу могут дать 30 дней на уход из посольствя Эквадора в Лондоне
9 февраля 2017 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дадут 30 дней, чтобы покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он находится с 2012 года, если на президентских выборах в стране в 2017 году победит бывший банкир и представитель правоцентристского Движения CREO Гильермо Лассо.
«Народ Эквадора платит цену, которую не должен нести. Мы любезно попросим Ассанжа покинуть (посольство — ред.) в течение 30 дней после получения мандата», - заявил Лассо в интервью британской газете Guardian, пишет РИа Новости.
По мнению политика, для основателя WikiLeaks настало время двигаться дальше, так как его пребывание в посольстве дорого обходится стране и не является оправданным.
Как пишет издание, вне зависимости от исхода выборов в Эквадоре, которые состоятся 19 февраля, вероятность того, что Ассанжу вскоре придется покинуть эквадорское посольство, растет.
«Наши сотрудники прошли через многое. Возможно, это посольство получило самое большое внимание на планете», — отметил глава МИД Эквадора Гийом Лонг.
По данным издания, Ассанж занимает одно из четырех офисных помещений посольства. Хотя он и описывает свои отношения с персоналом, как семейные, периодически между ними возникают трения.
Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.
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