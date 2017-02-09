Ассанжу могут дать 30 дней на уход из посольствя Эквадора в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дадут 30 дней, чтобы покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он находится с 2012 года, если на президентских выборах в стране в 2017 году победит бывший банкир и представитель правоцентристского Движения CREO Гильермо Лассо.

«Народ Эквадора платит цену, которую не должен нести. Мы любезно попросим Ассанжа покинуть (посольство — ред.) в течение 30 дней после получения мандата», - заявил Лассо в интервью британской газете Guardian, пишет РИа Новости.

По мнению политика, для основателя WikiLeaks настало время двигаться дальше, так как его пребывание в посольстве дорого обходится стране и не является оправданным.

Как пишет издание, вне зависимости от исхода выборов в Эквадоре, которые состоятся 19 февраля, вероятность того, что Ассанжу вскоре придется покинуть эквадорское посольство, растет.

«Наши сотрудники прошли через многое. Возможно, это посольство получило самое большое внимание на планете», — отметил глава МИД Эквадора Гийом Лонг.

По данным издания, Ассанж занимает одно из четырех офисных помещений посольства. Хотя он и описывает свои отношения с персоналом, как семейные, периодически между ними возникают трения.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.