Парламент Армении ратифицировал поправки в соглашение по ВТО для ускорения торговых процедур

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на заседании 9 февраля ратифицировал протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО), принятый Генеральным советом ВТО в Женеве 27 ноября 2014 года.

Как отметил, представляя документ, заместитель председателя Комитета по госдоходам Армении Вахтанг Мирумян, поправки расширяют круг лиц, которые могут выступать заявителем при запросе о принятии предварительного решения о стране происхождения товаров.

Соглашением также уточняются ряд положений по платежам и сборам, связанным с импортом, экспортом и транзитом, пишет АРКА.

«Все регулирования нацелены на облегчение условий торговли – упрощение таможенных процедур, сокращение сроков оформления, повышения отчетности и прозрачности таможенной системы», - сказал Мирумян.

По его словам также предусмотрено внедрение принципа «одного окна» на границе, что затрагивает не только таможенные, но и пограничные структуры, также предусматривается налаживание сотрудничества между странами в таможенных вопросах.

Соглашение об упрощении процедур торговли направлено на оптимизацию движения, выпуска и транзита товаров, ускорение и упрощение таможенных процедур, сокращение издержек, связанных с торговлей, обеспечение эффективности и транспарентности соответствующих процедур.

Соглашением уточняются положения генерального соглашения по тарифам и торговле, которыми определяются правила взимания платежей и сборов за процедуры, связанные с импортом, экспортом и транзитом.