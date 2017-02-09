Парламент Армении ратифицировал поправки в соглашение по ВТО для ускорения торговых процедур
9 февраля 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на заседании 9 февраля ратифицировал протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО), принятый Генеральным советом ВТО в Женеве 27 ноября 2014 года.
Как отметил, представляя документ, заместитель председателя Комитета по госдоходам Армении Вахтанг Мирумян, поправки расширяют круг лиц, которые могут выступать заявителем при запросе о принятии предварительного решения о стране происхождения товаров.
Соглашением также уточняются ряд положений по платежам и сборам, связанным с импортом, экспортом и транзитом, пишет АРКА.
«Все регулирования нацелены на облегчение условий торговли – упрощение таможенных процедур, сокращение сроков оформления, повышения отчетности и прозрачности таможенной системы», - сказал Мирумян.
По его словам также предусмотрено внедрение принципа «одного окна» на границе, что затрагивает не только таможенные, но и пограничные структуры, также предусматривается налаживание сотрудничества между странами в таможенных вопросах.
Соглашение об упрощении процедур торговли направлено на оптимизацию движения, выпуска и транзита товаров, ускорение и упрощение таможенных процедур, сокращение издержек, связанных с торговлей, обеспечение эффективности и транспарентности соответствующих процедур.
Соглашением уточняются положения генерального соглашения по тарифам и торговле, которыми определяются правила взимания платежей и сборов за процедуры, связанные с импортом, экспортом и транзитом.
Самое значимое
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
Теперь компании и физические лица Армении, которые хотят воспользоваться банковскими услугами, приобрести недвижимость или вести бизнес в Калифорнии, будут иметь надежного партнера в лице банка Golden State Bank
Министерство сельского хозяйства Армении анализирует все программы, которые реализуются при содействии государства.
В дневное время тариф за 1 кВт/ч составит 44.98 драма, в ночное – 34.98. Для социально необеспеченных слоев населения тариф составит 40 и 30 драмов, соответственно
Partner news
Последние новости
Захарова: Россия продолжит заниматься судьбой Лапшина «Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», - сказала Захарова.
Ассанжу могут дать 30 дней на уход из посольствя Эквадора в Лондоне По мнению политика, для основателя WikiLeaks настало время двигаться дальше, так как его пребывание в посольстве дорого обходится стране и не является оправданным
В Ереване появится школа с углубленным изучением китайского языка Правительство Армении на заседании 9 февраля выделило 1.2 миллиарда драмов (около 2.5 миллиона долларов) на строительство китайской школы.
3 марта в Армении будут отмечать День предпринимателя Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрило предложение о праздновании в Армении 3 марта Дня предпринимателя .