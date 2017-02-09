МИД Белоруссии: Армения является для нас дружественной страной
9 февраля 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Белоруссия исходит из того, что Армения является для нее дружественной страной, и заявления армянских депутатов на фоне выдачи Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина являются «просто эмоциями». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.
На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры. Кроме того, в армянском парламенте звучали призывы исключить Белоруссию из ОДКБ и заявления о предвзятом отношении Минска к Армении.
«Белоруссия и Армения – дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте, если таковые были, это просто эмоции», — сказал Мирончик, передает РИА Новости.
Он добавил, что ему «неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении».
«Хотя поводы выставлять «встречный счет» были», — отметил он.
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Белоруссия «проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах».
Ранее стало известно, что запланированный визит заместителя начальника полиции Армении Вардана Егиазаряна в Минск не состоится.Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о командировании Вардана Егиазаряна в Белоруссию от 7 февраля признано недействительным.
В последние дни в отношениях Армении и Белоруссии создалось напряжение из-за передачи блогера Лапшина Баку.Верховный суд Белоруссии 7 февраля оставил в силе решение генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку. На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Самое значимое
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
Partner news
Последние новости
СМИ: Из соображений безопасности вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла.
Армянские артисты приняли участие в премьере балета «Спартак» в Бельгии Бельгийские СМИ особо отметили искусство и мастерство армянских артистов балета.
Парламент Армении ратифицировал соглашение ОДКБ о перевозках военных грузов Национальное собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало соглашение стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.
Власти Турции сообщили о предотвращении крупного теракта ИГ: Изъяты 24 пояса смертника У них изъяты 24 пояса смертника с суммарным весом взрывчатки 150 килограммов, два автомата и другие вооружения. О национальности арестованных не сообщается