МИД Белоруссии: Армения является для нас дружественной страной

PanARMENIAN.Net - Белоруссия исходит из того, что Армения является для нее дружественной страной, и заявления армянских депутатов на фоне выдачи Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина являются «просто эмоциями». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры. Кроме того, в армянском парламенте звучали призывы исключить Белоруссию из ОДКБ и заявления о предвзятом отношении Минска к Армении.

«Белоруссия и Армения – дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте, если таковые были, это просто эмоции», — сказал Мирончик, передает РИА Новости.

Он добавил, что ему «неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении».

«Хотя поводы выставлять «встречный счет» были», — отметил он.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Белоруссия «проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах».

Ранее стало известно, что запланированный визит заместителя начальника полиции Армении Вардана Егиазаряна в Минск не состоится.Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о командировании Вардана Егиазаряна в Белоруссию от 7 февраля признано недействительным.

В последние дни в отношениях Армении и Белоруссии создалось напряжение из-за передачи блогера Лапшина Баку.Верховный суд Белоруссии 7 февраля оставил в силе решение генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку. На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.