Власти Турции сообщили о предотвращении крупного теракта ИГ: Изъяты 24 пояса смертника

PanARMENIAN.Net - Турецкая полиция задержала в городе Газиантеп, расположенном недалеко от сирийской границы, четырех активистов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) по подозрению в подготовке крупного теракта.

У них изъяты 24 пояса смертника с суммарным весом взрывчатки 150 килограммов, два автомата и другие вооружения. О национальности арестованных не сообщается, однако теракт должен был стать «сенсационным», пишет NEWSru.com со ссылкой на телеканал NBC.

8 февраля в Турции была проведена масштабная операция против подозреваемых в принадлежности к «Исламскому государству». Она проходила на территории 29 провинций, было арестовано в общей сложности 750 человек. В ходе обысков были конфискованы документы ИГ, а также цифровые материалы и шесть единиц стрелкового оружия.

Согласно источнику в полиции, ИГ изыскивает пути совершения «чувствительного теракта» на территории Турции, в связи с чем интенсифицировало пропаганду и вербовку новых членов. Отмечается, что задержанные контактировали с боевиками группировки из зон конфликта.