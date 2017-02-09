Парламент Армении ратифицировал соглашение ОДКБ о перевозках военных грузов

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало соглашение стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.

«Положениями соглашения определяется порядок взаимодействия сторон при планировании и выполнении перевозок воинских и других формирований, движимого имущества, продукции военного назначения, их транзите через территории сторон и (или) через территорию государства, не являющегося участником соглашения», — заявил представлявший документ замминистра обороны Армении Ара Назарян.

Он добавил, что также устанавливается порядок обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения перевозок к местам постоянной или временной дислокации.

Соглашение было подписано 15 сентября 2015 года в Душанбе, действует в течение срока действия Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.