Парламент Армении ратифицировал соглашение ОДКБ о перевозках военных грузов
9 февраля 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало соглашение стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.
«Положениями соглашения определяется порядок взаимодействия сторон при планировании и выполнении перевозок воинских и других формирований, движимого имущества, продукции военного назначения, их транзите через территории сторон и (или) через территорию государства, не являющегося участником соглашения», — заявил представлявший документ замминистра обороны Армении Ара Назарян.
Он добавил, что также устанавливается порядок обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения перевозок к местам постоянной или временной дислокации.
Соглашение было подписано 15 сентября 2015 года в Душанбе, действует в течение срока действия Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.
Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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