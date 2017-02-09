СМИ: Из соображений безопасности вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену

PanARMENIAN.Net - Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что стена высотой 2.5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения, призванного защитить от террористической угрозы, оценивается в €20 млн.

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Годьер уточнил, что речь идет о «пуленепробиваемой ограде, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни».

Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дати не ответила на запрос газеты прокомментировать данную информацию.

В середине декабря 2016 года парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года введенный в стране сразу после терактов 13 ноября 2015 года режим чрезвычайного положения.

Эйфелева башня, расположенная на набережной Сены, была открыта в 1889 году по случаю Всемирной выставки в Париже.

С тех пор архитектурное сооружение, построенное по проекту известного французского инженера Гюстава Эйфеля, стало настоящим символом Парижа и одной из главных достопримечательностей города.

На сегодняшний день она является одним из самых посещаемых платных туристических объектов в мире - ежегодно входные билеты, позволяющие подняться на один из трех этажей башни, покупают порядка 6 млн человек, 80% из них - иностранцы.