В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак, Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 10 февраля по состоянию на 09:30 (по еревансокму времени) из-за метели в Армении остается закрытой автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Отмечается, что на дорогах Аштарака, Артика, Ашоцка, Ванадзора, Степанавана, Туманяна, Ноемберяна и Тавуша идет снег.

На дороге Горис-Сисиан и на перевале Варденяц местами образовался гололед.

Здесь ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

На дорогах Масиса, Аштарака, Ехварда и Абовяна наблюдается туман, видимость – 30-80 м..

Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.