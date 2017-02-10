В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак, Ларс открыт
10 февраля 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 февраля по состоянию на 09:30 (по еревансокму времени) из-за метели в Армении остается закрытой автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Отмечается, что на дорогах Аштарака, Артика, Ашоцка, Ванадзора, Степанавана, Туманяна, Ноемберяна и Тавуша идет снег.
На дороге Горис-Сисиан и на перевале Варденяц местами образовался гололед.
Здесь ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
На дорогах Масиса, Аштарака, Ехварда и Абовяна наблюдается туман, видимость – 30-80 м..
Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.
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