Роухани: Во время войны в Карабахе Иран присутствовал на двух фронтах
10 февраля 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани обратился к роли Тегерана в процессе урегулирования карабахского конфликта и установления мира в регионе.
Роухани в ходе встречи с аккредитованными в стране послами и представителями международных организаций обратился к проблеме безопасности и установлению мира в регионе.
«В те времена, когда близ северных границ Ирана, на высотах Карабаха, происходили столкновения между Арменией и Азербайджаном, Тегеран обеспечил действенное присутствие на двух фронтах с целью прекратить огонь и установить мир в регионе», – сказал Роухани, передает Panorama.am.
Карабахский конфликт не имеет военного решения. Об этом 21 декабря заявил президент Ирана Хасан Рохани по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване. «Армения и Азербайджан – дружественные для Ирана страны, и Тегеран надеется на стабильный мир в регионе, который будет на пользу всем. Карабахский конфликт не имеет военного решения», – сказал иранский президент. «По части региональной безопасности обе наши страны (Армения и Иран – ред.) прилагают усилия. Мы должны наладить сотрудничество в данной сфере со всеми странами, чтобы обеспечить эффективность шагов в борьбе против терроризма», – сказал Роухани.
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