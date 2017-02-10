Постройка стены Трампа на границе США и Мексики может обойтись в $21.6 млрд
10 февраля 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Стоимость постройки стены на границе США и Мексики составит $21.6 млрд. Об этом говорится во внутреннем отчете Департамента национальной безопасности США. На возведение конструкции в общей сложности может уйти около 3.5 лет, пишет Republic со ссылкой на Reuters.
Ранее в Конгрессе стоимость стены оценивали в $12 или $15 млрд.
Издание отмечает, что отчет Департамента нацбезопасности более приближен к реальности, так как именно на его основе Белый дом будет просить выделения средств у Конгресса.
Согласно представленному в документе плану, администрация президента обратится в Конгресс за деньгами в конце весны, а непосредственное возведение стены начнется в сентябре.
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января. Тогда же он подчеркивал, что соседняя страна уже после постройки возместит США средства на возведение стены. После переговоров с президентом Мексики было принято решение обсуждать этот вопрос путем непубличных консультаций.
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.
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