ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы на линии соприкосновения с силами Карабаха

PanARMENIAN.Net - В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения режима перемирия зарегистрированы в восточном, южном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из миномета и гранатометов выпустили в общей сложности 34 снаряда (24 – из минометов, 10 – из гранатометов).

Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, при крайней необходимости отвечая на наступательные действия противника.