ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы на линии соприкосновения с силами Карабаха
10 февраля 2017 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.
Наиболее интенсивные нарушения режима перемирия зарегистрированы в восточном, южном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из миномета и гранатометов выпустили в общей сложности 34 снаряда (24 – из минометов, 10 – из гранатометов).
Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, при крайней необходимости отвечая на наступательные действия противника.
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Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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