Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном восстановлено после 25-летнего перерыва
10 февраля 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании Somon Air вылетел 10 февраля в 09:00 (по Еревану) из столицы Таджикистана в Ташкент. Это - технический рейс. Регулярное авиасообщение между двумя странами, которое было прервано 25 лет назад, начнется, как ожидается, с 20 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
На борту самолета - делегация авиационных структур Таджикистана, а также журналисты и 14 обычных пассажиров, которые купили билеты на первый рейс за $140 заранее.
«Руководство Somon Air намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и узбекистанскими коллегами из авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари» для решения производственных вопросов по открытию рейсов», - отмечается в сообщении.
Таджикская авиакомпания рассчитывает летать в Ташкент в зимнее время раз в неделю - по понедельникам, а летом частота рейсов возрастет до двух раз в неделю - по понедельникам и четвергам.
Лайнеры Somon Air летают из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании - самолеты Boeing 737-300, -800 и -900.
Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году. В настоящее время отношения между Таджикистаном и Узбекистаном не являются дружественными, между странами установилось состояние «необъявленной холодной войны» по причине различного подхода к реализации водных ресурсов.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Минск: Лапшин был объявлен в действующий между странами СНГ межгосударственный розыск Полиция Армении сообщила, что направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации
Эдгар Манучарян ушел из таиландского «Ратчабури», не сыграв ни в одном официальном матче Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян объявил об уходе из таиландского клуба «Ратчабури».
ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы на линии соприкосновения с силами Карабаха В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия.
Роухани: Во время войны в Карабахе Иран присутствовал на двух фронтах Президент Ирана Хасан Роухани обратился к роли Тегерана в процессе урегулирования карабахского конфликта и установления мира в регионе.