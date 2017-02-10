Эдгар Манучарян ушел из таиландского «Ратчабури», не сыграв ни в одном официальном матче

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян объявил об уходе из таиландского клуба «Ратчабури». Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в социальной сети Facebооk.

Манучарян поблагодарил одноклубников и заявил об уходе.

«Покинул «Ратчабури». Удачи, ребята»,- написал футболист.

Манучарян перешел в таиландский «Ратчабури» в ноябре 2016 года, где сыграл только в товарищеских матчах.

Ранее он выступал за екатеринбургский «Урал».