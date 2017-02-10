Минск: Лапшин был объявлен в действующий между странами СНГ межгосударственный розыск

PanARMENIAN.Net - Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск. Об этом сообщил 10 февраля представитель генеральной прокуратуры Белоруссии, пишет РИА Новости.

Полиция Армении сообщила, что направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Лапшин был задержан на основании запроса Интерпола.

«Гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ», - заявил представитель белорусской прокуратуры.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.