Минск: Лапшин был объявлен в действующий между странами СНГ межгосударственный розыск
10 февраля 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск. Об этом сообщил 10 февраля представитель генеральной прокуратуры Белоруссии, пишет РИА Новости.
Полиция Армении сообщила, что направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Лапшин был задержан на основании запроса Интерпола.
«Гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ», - заявил представитель белорусской прокуратуры.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Самое значимое
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
Partner news
Последние новости
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами других стран По словам Спайсера, «некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов»
Эдгар Манучарян ушел из таиландского «Ратчабури», не сыграв ни в одном официальном матче Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян объявил об уходе из таиландского клуба «Ратчабури».
Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном восстановлено после 25-летнего перерыва На борту самолета - делегация авиационных структур Таджикистана, а также журналисты и 14 обычных пассажиров, которые купили билеты на первый рейс за $140 заранее
Постройка стены Трампа на границе США и Мексики может обойтись в $21.6 млрд Издание отмечает, что отчет Департамента нацбезопасности более приближен к реальности, так как именно на его основе Белый дом будет просить выделения средств у Конгресса