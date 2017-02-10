АРФ баллотируется в парламент Армении, не вступая в союзы

PanARMENIAN.Net - Министр экологии, член АРФ Дашнакцутюн Арцвик Минасян по рейтинговому списку будет выдвинут в Армавирской области. Об этом 10 февраля заявил сам министр на пресс-конференции, передает А1+.

Минасян отметил, что в АРФ на данный момент нет другого решения, кроме участия на выборах в одиночку, в качестве отдельной единицы, как было почти всегда.

6 февраля стартовал процесс выдвижения партий и блоков на предстоящие в апреле парламентские выборы в Армении. Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля.