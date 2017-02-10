АРФ баллотируется в парламент Армении, не вступая в союзы
10 февраля 2017 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр экологии, член АРФ Дашнакцутюн Арцвик Минасян по рейтинговому списку будет выдвинут в Армавирской области. Об этом 10 февраля заявил сам министр на пресс-конференции, передает А1+.
Минасян отметил, что в АРФ на данный момент нет другого решения, кроме участия на выборах в одиночку, в качестве отдельной единицы, как было почти всегда.
6 февраля стартовал процесс выдвижения партий и блоков на предстоящие в апреле парламентские выборы в Армении. Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
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