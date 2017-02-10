// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Американские инженеры представили двуногого робота без туловища (видео)

Американские инженеры представили двуногого робота без туловища
 10 февраля 2017 - 14:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Инженеры Университета штата Орегон (США) представили двуногого робота Cassie. Он происходит от ATRIAS, другого двуногого бота с уникальным движением ног.

В отличие от своего предшественника, продемонстрированного два года назад, новое человекоподобное автоматическое устройство имеет две ноги, но лишено рук, туловища и головы.

Основные идеи похожи между этими двумя, но достижения в области дизайна батареи, ног и вычислений сделали так, что Cassie в состоянии ходить со значительно большей маневренностью. Весь корпус очень легкий, и предназначен для поглощения удара естественным образом, как мы делаем, когда ходим, пишет Svopi.ru.

Он также достаточно жесткий, чтобы ему не нужен был ремень безопасности в случае, если он упадет, как и многие другие роботы. Это довольно внушительно для робота, построенного с нуля за последние несколько месяцев.

Из-за высокой скорости перемещения специалисты предлагают использовать Cassie для оперативной доставки грузов в экстремальных условиях и спасательных работах.

Эффективный, надежный, двуногий робот, который может идти туда, куда идут люди и, при этом, не будет стоить целое состояние, был бы благом для бесчисленных отраслей промышленности. Он также может выполнять опасные задания, такие как работа в зонах бедствия, разведка или инспекции на АЭС.

Ссылки по теме:
Svopi.ru: В США создали двуногого робота Cassie
 Самое значимое
Армянский стартап из Гюмри будет разрабатывать проект для Всемирного банкаАрмянский стартап из Гюмри будет разрабатывать проект для Всемирного банка
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Россия требует удалить приложение LinkedIn из Google Play и App StoreРоссия требует удалить приложение LinkedIn из Google Play и App Store
Отмечается, что такое обращение поставило в затруднительное положение компании, которые выступают за свободное обращение информации
Сервис Prime Video от Amazon теперь официально доступен в Армении и 200 странах мираСервис Prime Video от Amazon теперь официально доступен в Армении и 200 странах мира
Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине 2016 года, но компания задержала сроки выхода
Искусственный интеллект Google DeepMind научился читать по губам лучше человекаИскусственный интеллект Google DeepMind научился читать по губам лучше человека
У созданной программы результаты оказались на 35% лучше, чем у профессионального «считывателя» по губам
Partner news
 Статьи
Водитель не нужен

Беспилотный транспорт меняет современный мир

 Самое читаемое в разделе
В Chrome для Android появилась возможность сохранять веб-страницы для просмотра в режиме офлайн
Исследование: Пользователи Android честнее и альтруистичнее любителей iPhone
Армянский смартфон ArmPhone начнут продавать в России
WSJ: SpaceX потеряла четверть млрд долларов после аварии ракеты Falcon 9
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Командос отказался от поездки в Минск, так как «бывал в Карабахе» «Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
Асад не исключил досрочные президентские выборы в Сирии, если так решит народ Президент Сирии Башар Асад не исключил проведение досрочных президентских выборов.
Главы МИД Армении и Ирана обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений В послании Налбандяна отмечается, что Армению и Иран связывают многочисленные нити, и в первую очередь отношения, уходящие в глубь веков, глубокое взаимное уважение, обоюдное внимание к культуре.
Российские военные предотвратили бой между повстанцами и военными в Сирии Российские военные вмешались и остановили столкновения между сирийскими правительственными войсками и отрядами повстанцев на севере Сирии.