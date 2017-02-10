Американские инженеры представили двуногого робота без туловища (видео)
10 февраля 2017 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Инженеры Университета штата Орегон (США) представили двуногого робота Cassie. Он происходит от ATRIAS, другого двуногого бота с уникальным движением ног.
В отличие от своего предшественника, продемонстрированного два года назад, новое человекоподобное автоматическое устройство имеет две ноги, но лишено рук, туловища и головы.
Основные идеи похожи между этими двумя, но достижения в области дизайна батареи, ног и вычислений сделали так, что Cassie в состоянии ходить со значительно большей маневренностью. Весь корпус очень легкий, и предназначен для поглощения удара естественным образом, как мы делаем, когда ходим, пишет Svopi.ru.
Он также достаточно жесткий, чтобы ему не нужен был ремень безопасности в случае, если он упадет, как и многие другие роботы. Это довольно внушительно для робота, построенного с нуля за последние несколько месяцев.
Из-за высокой скорости перемещения специалисты предлагают использовать Cassie для оперативной доставки грузов в экстремальных условиях и спасательных работах.
Эффективный, надежный, двуногий робот, который может идти туда, куда идут люди и, при этом, не будет стоить целое состояние, был бы благом для бесчисленных отраслей промышленности. Он также может выполнять опасные задания, такие как работа в зонах бедствия, разведка или инспекции на АЭС.
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