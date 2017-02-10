Троих армян в Стамбуле приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство
10 февраля 2017 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Стамбульский суд приговорил троих граждан Армении - Арама Ованнисяна, Артура Айвазяна и Сержа Микаеляна - к пожизненному лишению свободы по обвинению в причинении смерти турецкоку армянину 85-летнему Акопу Демирчи из Стамбула, пишет Daily Sabah.
6 февраля 2016 года группа лиц ворвались в дом ювелира Демирчи с целью ограбления. В доме, кроме пожилого мужчины, находилась также его жена. Супружескую пару связали, а из дома вынесли драгоценности и около 100 тысяч турецких лир. К прибытию полиции Акоп Демирчи скончался, его 79-летнюю супругу удалось спасти.
Трое подозреваемых были задержаны в северном городе Трабзон через несколько дней после инцидента. В результате расследования выяснилось, что подозреваемые прибыли в Турцию из Армении и из Трабзона планировали вернуться на родину.
По делу о грабеже и убийстве Акопа Демирджи проходили 12 человек. Девять остальных были оправданы судом за неимением достаточного количества доказательств их вины. Между тем адвокат семьи Демирчи Мехмет Орал просил суд приговорить их также к пожизненному лишению свободы.
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