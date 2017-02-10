Европейский институт Омбудсмена: Инцидент с Лапшиным - угроза ценностям прав человека
10 февраля 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский институт Омбудсмена (ЕИО) назвал выдачу Минском азербайджанской стороне российско-израильского блогера Александра Лапшина угрозой для свободы слова и СМИ - основы европейских ценностей. Об этом говорится в распространенном ЕИО заявлении.
Отмечается, что задержание и дальнейшая выдача Лапшина вызывает глубокую обеспокоенность.
«Этот инцидент может привести к недопустимой ситуации, при которой будут нарушаться права СМИ и свобода слова», - отмечается в сообщении.
В заявлении говорится, что визиты представителей гражданского общества и средств массовой информации в Карабах имеют важное значение, как с гуманитарном аспекте, так и с точки зрения передачи объективной информации о сложившейся там ситуации.
Кроме того, Европейский институт Омбудсмена озабочен тем, что Лапшин может подвергаться пыткам и бесчеловечному отношению.
«Ярким свидетельством плохого отношения к Лапшину является также то, что его доставили в другую страну в наручниках, и его сопровождали вооруженные люди в масках «, - говорится в заявлении.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Самое значимое
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
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