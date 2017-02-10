Режиссер Кевин Смит работает над продолжением фильма о Джее и молчаливом Бобе
10 февраля 2017 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Кевин Смит объявил, что работает над новым фильмом о Джее и молчаливом Бобе. Картина будет называться «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» и, по словам Смита, станет сатирой на американскую киноиндустрию. Производством фильма займется компания Miramax Films, пишет Meduza.
Джей и молчаливый Боб — герои фильмов, комиксов и сериалов Смита, входящих в вымышленную вселенную View Askewniverse. Роль Джея играет Джейсон Мьюз, а молчаливого Боба — сам Смит.
Несколько лет назад Смит анонсировал выход третьей части «Клерков», а также продолжение «Тусовщиков из супермаркета». 10 февраля режиссер рассказал, что не владеет правами на «Клерков» и «Тусовщиков из супермаркета», а также на «Догму» и «В погоне за Эми», поэтому выход сиквелов этих фильмов зависит от множества факторов.
«Зато я владею «Джеем и молчаливым Бобом», и хотя я люблю играть с чужими новыми игрушками вроде «Флэша» и «Супергерл» (Смит режиссирует эти сериалы - ред.), меня тянет поиграть с моими старым игрушками из вселенной View Askewniverse», — заявил Смит.
Съемки «Джея и молчаливого Боба: Перезагрузка» начнутся летом 2017 года. Дата выхода фильма не уточняется.
Кевин Смит снял фильмы «Клерки», «В погоне за Эми», «Догма», «Тусовщики из супермаркета», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», «Бивень» и многие другие.
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