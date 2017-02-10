Царукян: Армения может развиваться темпами ОАЭ
10 февраля 2017 - 15:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вновь получил бразды правления. Решение об избрании Царукяна лидером партии было принято единогласно на состоявшемся 10 февраля девятом съезде ППА.
В своем выступлении Царукян, обратившись к ситуации 2015 года, заявил, что не мог тогда вести страну по пути кровопролития.
«Я не мог вести народ к братоубийственному кровопролитию. А потому взял всю ответственность за принятое решение на себя», — заявил лидер «Процветающей Армении».
Царукян заявил, что обсудил стоящие перед Арменией социально-экономические проблемы с экономистами и финансистами.
«Считаю, что нам следует повысить ставку налогообложения экономической деятельности в сфере добычи природных ресурсов. Это будет способствовать увеличению бюджетных поступлений на 30 процентов», — сказал он, передает Sputnik-Армения.
По его словам, Армения при желании может добиться таких же темпов экономического развития, как Объединенные Арабские Эмираты.
В завершении своего выступления Царукян призвал товарищей по партии никого не оскорблять в ходе грядущей избирательной кампании. Если же кто-то неуважительно отзовется о «Процветающей Армении», его «поставят на место».
Ранее сообщалось, что председателем партии «Процветающая Армения» на 9-ом съезде политсилы единогласно избран Гагик Царукян.
Глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян ушел из активной политики после конфликта с действующим президентом Армении Сержем Саргсяном весной 2015 года. После этого партия перешла в оппозицию, однако многие ее представители, не желая лишаться занимаемых должностей, покинули ее ряды. В настоящее время отношения Саргсяна и Царукяна нормализовались.
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Цукерберг испытал перчатки для виртуальной реальности Oculus Во время посещения лаборатории Oculus Марк Цукерберг испытал прототип перчаток, судя по всему, разрабатываемых для очков Oculus Rift
Командос отказался от поездки в Минск, так как «бывал в Карабахе» «Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
Асад не исключил досрочные президентские выборы в Сирии, если так решит народ Президент Сирии Башар Асад не исключил проведение досрочных президентских выборов.
Российские военные предотвратили бой между повстанцами и военными в Сирии Российские военные вмешались и остановили столкновения между сирийскими правительственными войсками и отрядами повстанцев на севере Сирии.