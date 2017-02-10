Царукян: Армения может развиваться темпами ОАЭ

PanARMENIAN.Net - Основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вновь получил бразды правления. Решение об избрании Царукяна лидером партии было принято единогласно на состоявшемся 10 февраля девятом съезде ППА.

В своем выступлении Царукян, обратившись к ситуации 2015 года, заявил, что не мог тогда вести страну по пути кровопролития.

«Я не мог вести народ к братоубийственному кровопролитию. А потому взял всю ответственность за принятое решение на себя», — заявил лидер «Процветающей Армении».

Царукян заявил, что обсудил стоящие перед Арменией социально-экономические проблемы с экономистами и финансистами.

«Считаю, что нам следует повысить ставку налогообложения экономической деятельности в сфере добычи природных ресурсов. Это будет способствовать увеличению бюджетных поступлений на 30 процентов», — сказал он, передает Sputnik-Армения.

По его словам, Армения при желании может добиться таких же темпов экономического развития, как Объединенные Арабские Эмираты.

В завершении своего выступления Царукян призвал товарищей по партии никого не оскорблять в ходе грядущей избирательной кампании. Если же кто-то неуважительно отзовется о «Процветающей Армении», его «поставят на место».

Ранее сообщалось, что председателем партии «Процветающая Армения» на 9-ом съезде политсилы единогласно избран Гагик Царукян.

Глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян ушел из активной политики после конфликта с действующим президентом Армении Сержем Саргсяном весной 2015 года. После этого партия перешла в оппозицию, однако многие ее представители, не желая лишаться занимаемых должностей, покинули ее ряды. В настоящее время отношения Саргсяна и Царукяна нормализовались.