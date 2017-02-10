Посол РФ в Армении: Москва не ждет смены курса внешней политики Еревана после парламентских выборов
10 февраля 2017 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия не ждет радикальной смены внешнеполитического курса Армении после выборов в Национальное собрание в апреле, несмотря на переход страны к парламентской модели правления. Об этом заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин.
«Выборы, запланированные на 2 апреля 2017 года, представляются нам весьма интересными, так как Армения переходит к парламентской модели правления. Согласно новому Избирательному кодексу страны, оппозиция должна занимать не менее одной трети мест в Нацсобрании», - сказал он, передает ТАСС.
«При этом важным моментом является гарантирование «стабильного большинства» в парламенте страны, которое должно обеспечивать непрерывность политического процесса в Армении. Принимая данные факты во внимание, мы не видим веских причин, чтобы Ереван радикально поменял свой внешнеполитический курс», - отметил дипломат.
Предстоящие выборы будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления.
Согласно поправкам к Конституции, новый армянский парламент будет сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе, по предвыборным спискам партий. Выборов по одномандатным мажоритарным избирательным округам больше не будет. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, в частности, повысить роль политических партий в делах страны.
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