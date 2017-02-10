Российские военные предотвратили бой между повстанцами и военными в Сирии
10 февраля 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские военные вмешались и остановили столкновения между сирийскими правительственными войсками и отрядами повстанцев на севере Сирии.
Инцидент произошел неподалеку от города аль-Баб; в этом регионе и повстанцы, и правительство отдельно друг от друга ведут бои с «Исламским государством» (ИГ), передает republic.ru со ссылкой на Reuters.
По словам представителей повстанцев, танки правительственной армии подошли слишком близко к их отрядам, после чего завязалась перестрелка.
«Позже Россия вмешалась, чтобы успокоить ситуацию», – заявили повстанцы, не уточнив, каким именно образом действовали российские военные.
В Сирии с 30 декабря действует режим перемирия между правительственными войсками и подавляющим числом повстанческих группировок. На ИГИЛ перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции, не распространяется.
В конце января 2017 года в Астане состоялись переговоры по урегулированию конфликта. К каким-либо предметным результатам они не привели; стороны договорились продолжить консультации.
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