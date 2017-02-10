Главы МИД Армении и Ирана обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений
10 февраля 2017 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Ирана, Эдвард Налбандян и Мохаммад Джавад Зариф обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
В послании Налбандяна отмечается, что Армению и Иран связывают многочисленные нити, и в первую очередь отношения, уходящие в глубь веков, глубокое взаимное уважение, обоюдное внимание к культуре, основанное на этой прочной базе сотрудничество. Глава МИД подчеркнул, что имеются все основания для того, чтобы утверждать – благодаря усилиям сторон сотрудничество еще более укрепится углубится на благо двух народов.
Налбандян высоко оценил личный вклад Зарифа в дело развития двусторонних отношений.
В послании главы МИД ИРИ отмечается, что за эти годы благодаря воле и управлению руководителей двух стран отношения между странами развивались. По слова министра, визит президента ИРИ Хасана Роухани в канун 25-летия установления дипломатических отношений – шаг, направленный на укрепление и развитие отношений.
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