Асад не исключил досрочные президентские выборы в Сирии, если так решит народ
10 февраля 2017 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад не исключил проведение досрочных президентских выборов.
«Когда сирийский народ не захочет видеть меня на этом посту, я сразу же его покину», - сказал Асад, передает ТАСС со ссылкой на Yahoo News.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном проведении выборов до истечения срока президентства в 2021 году, сирийский лидер ответил: «Если так решит народ».
При этом президент САР отметил, что пока «слишком рано обсуждать это».
«Без победы над террористами ни одно решение не принесет плодов», - подчеркнул он.
«Параллельно (борьбе с терроризмом- ред.) должен вестись межсирийский диалог о будущем Сирии, которое включает в себя все, что касается политического устройства (САР). Тогда мы можем провести выборы, создать правительство национального единства, после провести парламентские выборы, а затем и президентские, если этого хочет сирийский народ», - заключил Асад.
Башар Асад утверждался президентом на безальтернативных выборах в 2000 и 2007 годах, а 3 июня 2014 года переизбрался президентом на первых альтернативных выборах с официальным результатом 88.7 % голосов.Выборы 2014 года проходили в условиях гражданской войны и бойкотировались оппозицией. Результаты были признаны лишь отдельными государствами.
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