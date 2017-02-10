Командос отказался от поездки в Минск, так как «бывал в Карабахе»

PanARMENIAN.Net - Герой карабахской войны, председатель ЦС «ДОСААФ Армении», генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) отказался от поездки в Минск по приглашению председателя ЦС «ДОСААФ» Белоруссии Ивана Дырмана для участия в торжествах по случаю 90-летия образования ДОСААФ этой страны. Об этом сам Командос сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал руководитель операции по освобождению Шуши в ответ на официальное приглашение.

Тер-Тадевосян руководил операцией по освобождению города Шуши в 1992 году.

Напряженность в дипломатических отношениях между Арменией и Белоруссией возникла в связи с экстрадицией в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске 15 декабря.

Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.