Командос отказался от поездки в Минск, так как «бывал в Карабахе»
10 февраля 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Герой карабахской войны, председатель ЦС «ДОСААФ Армении», генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) отказался от поездки в Минск по приглашению председателя ЦС «ДОСААФ» Белоруссии Ивана Дырмана для участия в торжествах по случаю 90-летия образования ДОСААФ этой страны. Об этом сам Командос сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал руководитель операции по освобождению Шуши в ответ на официальное приглашение.
Тер-Тадевосян руководил операцией по освобождению города Шуши в 1992 году.
Напряженность в дипломатических отношениях между Арменией и Белоруссией возникла в связи с экстрадицией в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске 15 декабря.
Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Самое значимое
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
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