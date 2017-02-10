Посол США в Армении: Готовы работать с госструктурами РА в борьбе с коррупцией

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Ричардом Миллсом представил подробности по ряду законопроектов, нацеленных на повышение эффективности антикоррупционных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Для успеха шагов по борьбе с коррупцией и обеспечения последовательности в этом деле придаю большую важность активной гражданской позиции общества, действенной обратной связи правительство-общество и конструктивному сотрудничеству с партнерскими структурами. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство открыто для обсуждений и предложений», – сказал премьер Армении.

Карапетян представил подробности по ряду законопроектов, нацеленных на повышение эффективности антикоррупционных мероприятий, совершенствование действующих механизмов, внедрение новых процедур, в результате которых во всех сферах будут снижены коррупционные риски.

«Сомнений в приверженности США содействию Армении в борьбе с коррупцией быть не может. Мы готовы работать с госструктурами РА, демонстрирующими реальную волю для борьбы с коррупцией», – отметил в свою очередь посол Миллс.

По просьбе посла премьер Армении коснулся целей и направлений деятельности создаваемого на основе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц независимого превентивного антикоррупционного органа.

28 декабря премьер-министр Армении Карен Карапетян и Чрезвычайный и полномоченный посол США в Армении Ричард Миллс обсудили различные вопросы армяно-американских отношений, обменялись мнениями касательно антикоррупционной политики в Армении и осуществляемого в этом направлении двустороннего сотрудничества.