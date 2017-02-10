Цукерберг испытал перчатки для виртуальной реальности Oculus

PanARMENIAN.Net - Глава компании Facebook Марк Цукерберг во время посещения лаборатории Oculus в Редмонде (штат Вашингтон), испытал прототип перчаток-контроллеров для виртуальной реальности.

Одна из основных проблем интерфейсов в виртуальной реальности заключается в отсутствии наглядных способов взаимодействия с окружающим миром и объектами в нем. При этом традиционные устройства ввода, такие как мышь, клавиатура, джойстик и игровые контроллеры, плохо приспособлены для контакта с виртуальными объектами напрямую, поэтому среди разрабатываемых VR-устройств пользуется популярностью концепция перчатки-контроллера.

Во время посещения лаборатории Oculus Марк Цукерберг испытал прототип перчаток, судя по всему, разрабатываемых для очков Oculus Rift. которые позволяют взаимодействовать с объектами в виртуальной и дополненной реальности, пишет N+1.

По словам руководителя Facebook, перчатки позволяют рисовать, пользоваться виртуальной клавиатурой и «стрелять паутиной как человек-паук». Судя по внешнему виду и описанию устройства, можно предположить, что перчатки не оснащены каким-либо механизмом физической отдачи и не позволяют потрогать VR-объекты.

Существуют и другие примеры VR-контроллеров, выполненных в виде перчаток, такие как Contact CI, Dexmo, также патент на похожее устройство есть у Sony. Кроме того, существуют и другие необычные VR-устройства: куртка с гаптической отдачей, наушники, которые с помощью гальванической вестибулярной стимуляции передают пользователю ощущение движения в виртуальном мире, специальный браслет для электростимуляции мышц и даже кружка, которая передает температуру и смещение центра тяжести в виртуальной емкости.