Около 100 российских снайперов проводят учения в Армении

PanARMENIAN.Net - На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении в рамках полевого выхода началась подготовка стрелкового (снайперского) подразделения по методике «дуэль». Занятия с военнослужащими проводятся на высоте более 1.5 тыс. метров над уровнем моря в сложных климатических условиях под руководством опытных инструкторов на полигоне Камхуд. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В преддверии проведения специальных занятий с военнослужащими были проведены теоретические занятия в знании требований безопасности и выбору экипировки для ведения всех видов общевойскового боя в различных климатических условиях и особенностях местности. На практических занятиях они отработали действия по правильному индивидуальному прицеливанию и поиску наиболее важных целей на дальностях от 100 до 2000 метров, с использованием прицелов снайперской винтовки Драгунова (СВД). Также военные снайперы научились маскироваться в различных рельефах местности и ориентироваться в незнакомой местности по карте с применением дальномеров, метеостанций и приборов навигации.

Отмечается, что в ходе занятий снайпера, поделенные на две группы, отрабатывают действия в «дуэлях», в условиях, приближенных к боевым. Одни имитируют диверсионную группу условного противника, обозначенные на местности замаскированными воздушными шарами, другие отрабатывают вводные в роли снайперской группы.

Особенностью обучения снайперов методике «дуэль», является одновременное обучение всего подразделения в выборе позиций для ведения огневого поражения, маскировке в условиях высокогорного ландшафта и ведению точного прицельного огня по наиболее важным обнаруженным целям со сменой позиций и скрытным выдвижением на огневые участки.

Подготовка снайперов по методике «дуэль» завершится выполнением слаженных действий и стрельбой огневыми группами по различным целям условного противника на дальностях от 300 до 1500 метров.

К занятиям привлечено более 100 снайперов российского соединения в Закавказье.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.