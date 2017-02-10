Представители омбудсмена Армении навестили объявившего голодовку Артура Саркисяна

PanARMENIAN.Net - Представители омбудсмена Армении навестили в больнице для осужденных доставившего хлеб группе «Сасна црер» Артура Саркисяна.

Около 13 часов 10 февраля Артур Саркисян в знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела, представил заявление о голодовке и письменно отказался принять посылку.

Представители омбудсена изучили условия его содержания под стражей, соблюдение его прав, также состояние оказания медицинской помощи. Представители защитника прав человека провели личную встречу с задержанными.

Артур Саркисян сообщил, что объявил голодовкув знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела.

Артур Саркисян был освобожден 31 декабря по болезни. Однако 9 февраля суд решил его вновь арестовать.

Артур Саркисян 26 июля прорвал полицейский кордон возле захваченного полка ППС на своей машине и доставил еду «Сасна црер». В настоящее время ему инкриминируется содействие вооруженной группе.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.