Представители омбудсмена Армении навестили объявившего голодовку Артура Саркисяна
10 февраля 2017 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители омбудсмена Армении навестили в больнице для осужденных доставившего хлеб группе «Сасна црер» Артура Саркисяна.
Около 13 часов 10 февраля Артур Саркисян в знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела, представил заявление о голодовке и письменно отказался принять посылку.
Представители омбудсена изучили условия его содержания под стражей, соблюдение его прав, также состояние оказания медицинской помощи. Представители защитника прав человека провели личную встречу с задержанными.
Артур Саркисян сообщил, что объявил голодовкув знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела.
Артур Саркисян был освобожден 31 декабря по болезни. Однако 9 февраля суд решил его вновь арестовать.
Артур Саркисян 26 июля прорвал полицейский кордон возле захваченного полка ППС на своей машине и доставил еду «Сасна црер». В настоящее время ему инкриминируется содействие вооруженной группе.
Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.
Самое значимое
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Свыше 11 тысяч мигрантов прибыли в Европу в 2017 году по Средиземному морю Свыше 11 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю в 2017 году. Об этом 10 февраля сообщает Международная организация по миграции (МОМ).
Цукерберг испытал перчатки для виртуальной реальности Oculus Во время посещения лаборатории Oculus Марк Цукерберг испытал прототип перчаток, судя по всему, разрабатываемых для очков Oculus Rift
Посол США в Армении: Готовы работать с госструктурами РА в борьбе с коррупцией Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Ричардом Миллсом представил подробности по ряду законопроектов, нацеленных на повышение эффективности антикоррупционных мероприятий.
Командос отказался от поездки в Минск, так как «бывал в Карабахе» «Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос