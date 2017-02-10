Свыше 11 тысяч мигрантов прибыли в Европу в 2017 году по Средиземному морю
10 февраля 2017 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Свыше 11 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю в 2017 году. Об этом 10 февраля сообщает Международная организация по миграции (МОМ).
Согласно статистике МОМ, за период с января по 8 февраля нынешнего года в Европу прибыло 11169 мигрантов и беженцев. При этом погибло 258 человек. За тот же период прошлого года в Европу прибыло 76395 человек, передает РИА Новости.
Порядка 15% вновь прибывших добрались в Европу через Грецию. Остальные 85% — 9,4 тысячи человек — через Италию. По информации представительства МОМ в Риме, для Италии эти цифры значительно превышают данные за тот же период в 2016 и 2015 годах.
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