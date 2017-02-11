Минтранс Армении предупреждает о гололеде, КПП Верхний Ларс открыт
11 февраля 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 февраля по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) на автодорогах Ноемберяна, Туманяна, Ванадзора, Степанавана, Спитака, Тавуша, Чамбарака, Талина, Аштарака, Котайка, Гавара, Вардениса, Армавира, Масиса, Арташата, Вайка, Сисиана, Гориса и Капана идет снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
На перевале Варденяц, серпантинах Тигранашена, автодорогах Гавар-Мартуни, Гавар-Севан, дорогах Армавира и Иджевана местами образовался гололед.
На дорогах Ехегнадзора наблюдается туман, видимость – 50 м.
На автотрассах межгосударственного и республиканского значения в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний.
Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.
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