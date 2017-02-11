ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы на линии соприкосновения с армией Карабаха

PanARMENIAN.Net - В ночь с 10 на 11 февраля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск продолжили нарушать режим перемирия, применив 60-и и 82-миллиметровые минометы и разнокалиберное стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 75 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 620 выстрелов.

В северо-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили 60-и и 82-миллиметровые минометы, выпустив 17 снарядов. За указанный период особую активность проявляли азербайджанские снайперы, в разных направлениях линии соприкосновения они произвели 83 выстрела.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия. ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.