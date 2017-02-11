ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы на линии соприкосновения с армией Карабаха
11 февраля 2017 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 10 на 11 февраля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск продолжили нарушать режим перемирия, применив 60-и и 82-миллиметровые минометы и разнокалиберное стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 75 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 620 выстрелов.
В северо-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили 60-и и 82-миллиметровые минометы, выпустив 17 снарядов. За указанный период особую активность проявляли азербайджанские снайперы, в разных направлениях линии соприкосновения они произвели 83 выстрела.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия. ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.
Самое значимое
Европейский институт Омбудсмена (ЕИО) назвал выдачу Минском азербайджанской стороне российско-израильского блогера Александра Лапшина угрозой для свободы слова и СМИ - основы европейских ценностей. Об этом говорится в распространенном ЕИО заявлении.
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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