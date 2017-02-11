Трамп посоветовал президенту Ирана «быть осторожнее»

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Роухани «быть осторожнее», передает Gazeta.ru.

«Ему лучше быть осторожнее», – сказал Трамп.

Таким образом Трамп отреагировал на слова Роухани на митинге в Тегеране, когда он заявил, что Иран решительно ответит на все угрозы в свой адрес.

Ранее сообщалось, что несколько сотен тысяч иранцев вышли на антиамериканские демонстрации в день празднования годовщины исламской революции и чтобы выразить поддержку иранскому духовному лидеру Али Хаменеи.

Повсеместно в колонне шедших по центру Тегерана людей можно было видеть баннеры с надписью «Смерть Америке!» и чучела, которым придали черты президента США Дональда Трампа.