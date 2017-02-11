Областям Армении предоставят около $10.3 млн на решение срочных задач

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе совещания с губернаторами сообщил, что принял решение предоставить областям республики из Резервного фонда 5 млрд драмов (около10.3 млн долларов) на решение срочных задач. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Необходимо отобрать приоритетные задачи и программы, имеющие мультипликативный эффект. Этими суммами следует управлять очень строго, открыто, прозрачно и понятно. По итогам реализации программ мы будем предоставлять также дополнительные средства с учетом эффективности выполненных работ, а также оперативности и прозрачности. Указанных 5 миллиардов драмов в бюджете не было, это - результат той оптимизации, которую мы провели», - подчеркнул Карапетян.

Говоря о поступающих из областей инвестиционных программах, премьер-министр отметил, что Министерству экономического развития и инвестиций поручено ежедневно докладывать о процессе реализации одобренных проектов.

«Нужно уделять большое внимание бизнес-звену. В этом заключается развитие нашей страны, наших областей, создание рабочих мест», - сказал он.

Придав важность развитию сельского хозяйства в областях, глава правительства отметил необходимость внедрения современных технологий в отрасли, а также постоянного повышения квалификации фермеров.

«В нашей сфере сельского хозяйства вся теория основывалась на том, что фермер является хорошим агрономом. Исходя из этого мы предоставляли ему семена, дизтопливо, удобрения и говорили - ты знаешь, что делать. Однако это не так. Когда ставишь это утверждение под сомнение, то вся эта теория становится уязвимой: у нас нет современного фермера, кооперативов, технологий. Однако у нас есть шанс, что у нас, также как сейчас у Израиля будут учиться сельскому хозяйству», - сказал он.

В ходе совещания было доложено о работах по разработке стратегий развития на 2017-2015 гг. Министр территориального управления и развития Давид Локян отметил, что стратегии представляют собой анализ 13-ти сфер - демография, естественные условия, городское развитие, транспорт и связь, общественные инфраструктуры, внутреннее производство и доходы, занятость, региональная экономическая структура, образование и прочее.

В контексте соответствующих отраслей были проанализированы слабые и сильные стороны областей, намечены цели, приоритеты и векторы развития, а также их обоснования, зафиксированы конкретные стратегические программы. В конце каждого года губернаторы должны представлять отчет о выполняемости предусмотренных стратегиями программ, а также проекты развития, запланированные на 2018 год.

Говоря о пятилетних программах развития общин, Локян сообщил, что из представленных по разным сферам 792-м программам утверждены 668.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил важность того, чтобы все понимали необходимость формирования региональной системы и культуры управления.