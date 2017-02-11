Армия Сирии отрезала последний путь отступления ИГ из Эль-Баба

PanARMENIAN.Net - Правительственные войска САР и союзными им силы отрезали путь отступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из города Эль-Баб, расположенного на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщил источник , близкий к сирийскому ополчению, передает РИА Новости.

«Очень важно, что вчера армия взяла контроль на высотой Айн-Альоушие. Дело в том, что таким образом отрезан единственный путь отступления ИГ», — рассказал собеседник агентства.

«11 февраля сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу (менее километра). После Тадифа уже Эль-Баб», — объяснил источник.

Сирийская армия наступает на город Эль-Баб с запада и юга. В то же время турецкие войска и союзные ей группировки в коалиции «Щит Ефрата» ведут бои в северных и восточных пригородах города.

Практически террористы ИГ находятся в окружении, однако протурецкие силы и сирийская армия не координируют свои действия, Дамаск официально считает присутствие турецкой армии на территории САР нарушением суверенитета страны и агрессии.