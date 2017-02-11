Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГ в Ираке
11 февраля 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате удара коалиции, возглавляемой США, в Ираке был убит один из командиров террористической организации «Исламское государство» Рашид Касим. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона, майора морской пехоты Эйдриена Рэнкина-Гэллоуэя, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Как уточнил собеседник агентства, боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул. Остальных подробностей произошедшего в американском военном ведомстве не уточнили.
«Мы в настоящее время оцениваем результаты этого удара», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отметив, что Пентагон предоставит более подробную информацию об операции, когда она «станет доступной» военным.
Ранее источник сообщал, что Рашид Касим является гражданином Франции. По его словам, 15 октября прошлого года в Париже арестовали молодую пару, которую подозревали в связях с Касимом. Командир «Исламского государства», как отмечал собеседник агентства, в тот момент находился в Сирии или Ираке.
Как отметил Касима подозревал в причастности к ряду попыток проведения террористических актов на территории Франции.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянские студенты Калифорнийского университета провели акцию против отрицания Геноцида Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета провела ежегодную акцию «Позор отрицания», посвященную Геноциду армян.
Мхитарян выйдет в стартовом составе в матче против с «Уотфорда» Матч «Манчестер Юнайтед» - «Уорфорд» состоится 11 февраля в 19:00 (по ереванскому времени).
Произведения Прокофьева и Шуберта прозвучат на сцене концертного зала им. А. Хачатуряна в Ереване У дирижерского пульта – Айк Давтян из Франции.
Саргсян поздравил Роухани по случаю 38-й годовщины Исламской революции Иран отмечает одовщину исламской революции 11 февраля.