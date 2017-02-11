Роналду признан лучшим легионером в истории АПЛ
11 февраля 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге лучших легионеров в истории английской премьер-лиги по версии издания FourFourTwo, передаетsport-express.ru.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз вместе с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».
Второе место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, тогда как на третьем месте расположился бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона.
Четвертым стал выступавший за «Арсенал» форвард Деннис Бергкамп, пятым – бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, шестым – действующий игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, седьмым – экс-нападающий «Челси» Джанфранко Дзола, восьмым – представлявший «Арсенал» Патрик Виейра, девятым – бывший вратарь «МЮ» Петер Шмейхель, десятым – экс-хавбек «Ньюкасла» Давид Жинола.
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