Трамп заявил о намерении подписать новый иммиграционный указ
11 февраля 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе он вероятно подпишет новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. В беседе с журналистами на борту президентского самолета, следовавшего во Флориду, Трамп заявил, что рассматривает несколько вариантов реализации запрета.
По его словам, он, вероятно, не будет спешить оспаривать в Верховном суде решение Апелляционного суда, отказавшегося ранее восстановить действие первого указа о запрете въезда в страну для граждан семи стран, пишет BBC.
Ранее Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Апелляционный суд девятого округа поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который 4 февраля постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок.
Министерство юстиции США, представлявшее в суде интересы Белого дома, тогда опубликовало заявление о том, что «изучает вынесенное решение и рассматривает возможные варианты».Трамп имеет право оспорить решение нижестоящего суда в Верховном суде, однако американские СМИ писали, что для администрации президента это не является приоритетным вариантом.
«Мы выиграем этот спор. Проблема заключается в том, что на это нужно время. Мы выиграем этот спор. Но у нас есть много других вариантов, в том числе издание нового указа», - сказал Трамп.
Пока не ясно, чем будет отличаться новый указ от существующего. По словам самого Трампа, текст нового документа практически будет повторять содержание предыдущего указа.
Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянские студенты Калифорнийского университета провели акцию против отрицания Геноцида Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета провела ежегодную акцию «Позор отрицания», посвященную Геноциду армян.
Мхитарян выйдет в стартовом составе в матче против с «Уотфорда» Матч «Манчестер Юнайтед» - «Уорфорд» состоится 11 февраля в 19:00 (по ереванскому времени).
Произведения Прокофьева и Шуберта прозвучат на сцене концертного зала им. А. Хачатуряна в Ереване У дирижерского пульта – Айк Давтян из Франции.
Саргсян поздравил Роухани по случаю 38-й годовщины Исламской революции Иран отмечает одовщину исламской революции 11 февраля.