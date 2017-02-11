Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о своей возможной выдаче США
11 февраля 2017 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, находящийся в России, заявил, что если российские власти выдадут его США, это докажет, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя появившуюся в СМИ в ночь на 11 февраля информацию о его возможной выдаче Штатам.
Предположение, что он станет «подарком» для новой администрации США, Сноуден назвал «неоспоримым доказательством» отсутствия контактов с российской разведкой.
«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — подчеркнул Сноуден, передает РБК.
Сноуден опроверг сравнение с Анной Чапман, которую власти США в 2010 году вместе с группой российских разведчиков выслали в Москву в обмен на российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.
«Это были арестованные шпионы, которых освободили. Они никогда не переправляют шпионов в тюрьму», — подчеркнул он.
Телеканал NBC 10 февраля сообщил со ссылкой на источники в разведке, что Россия рассматривает возможность передать Сноудена в США в качестве «подарка» Дональду Трампу. По версии источника телеканала в администрации, этот шаг рассматривается Москвой как возможность «заслужить расположение» Трампа.
Ранее 21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принять решение об экстрадиции в США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена могут лишь миграционные службы России или президент Владимир Путин.
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