Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о своей возможной выдаче США

PanARMENIAN.Net - Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, находящийся в России, заявил, что если российские власти выдадут его США, это докажет, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя появившуюся в СМИ в ночь на 11 февраля информацию о его возможной выдаче Штатам.

Предположение, что он станет «подарком» для новой администрации США, Сноуден назвал «неоспоримым доказательством» отсутствия контактов с российской разведкой.

«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — подчеркнул Сноуден, передает РБК.

Сноуден опроверг сравнение с Анной Чапман, которую власти США в 2010 году вместе с группой российских разведчиков выслали в Москву в обмен на российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.

«Это были арестованные шпионы, которых освободили. Они никогда не переправляют шпионов в тюрьму», — подчеркнул он.

Телеканал NBC 10 февраля сообщил со ссылкой на источники в разведке, что Россия рассматривает возможность передать Сноудена в США в качестве «подарка» Дональду Трампу. По версии источника телеканала в администрации, этот шаг рассматривается Москвой как возможность «заслужить расположение» Трампа.

Ранее 21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принять решение об экстрадиции в США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена могут лишь миграционные службы России или президент Владимир Путин.