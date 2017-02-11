Саргсян поздравил Роухани по случаю 38-й годовщины Исламской революции
11 февраля 2017 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 11 февраля направил поздравительные послания президенту Ирана Хасану Роухани и Верховному лидеру Исламской революции Сейиду Али Хаменеи в связи с годовщиной Исламской революции. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Иран отмечает одовщину исламской революции 11 февраля.
В Иране отмечается день победы Исламской революции, в результате которой прекратила свое существование монархическая форма правления. Иранцы принимают участие в праздничных шествиях, посвященных 38-й годовщине победы Исламской революции.
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