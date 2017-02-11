Мхитарян: Клопп помог мне стать полноценным футболистом
11 февраля 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа, ранее возглавляющего дортмундскую «Боруссию», за совет, который помог ему стать зрелым футболистом.
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян, передает BBC.
Мхитарян в «Боруссии» провел два сезона под руководство Клоппа, прежде чем тренер перешел в «Ливерпуль».
«В Дортмунде я был очень расстроен после нескольких игр, в которых мы выступили плохо. Клопп показал мне правильный путь. Он поддержал меня, сказал держать голову высоко. Он помог мне сформироваться как полноценному игроку», – сказал Мхитаряна.
Он также отметил, что Клопп и тренер «МЮ» Жозе Моуринью отличаются.
«Оба они очень дружелюбные и хороши в своем деле, но действуют по разному. Это первый год под руководством Моуринью, и мы работаем очень усердно. Он говорит нам, каких результатов ожидает. Конечно же, не легко играть под руководством нового тренера. Приходится привыкать к нему и новой команде. В начале у нас были некоторые сложности, но в ноябре мы стали выигрывать»,- добавил Мхитарян.
Первым профессиональным клубом Генриха Мхитаряна был армянский «Пюник» (2006-2009 года). Затем полузащитник выступал в чемпионате Украины, где защищал цвета донецких клубов «Металлург» (2009-2010) и «Шахтер» (2010-2013). После «горняков» Генрих выступал за дортмундскую «Боруссию» (2013-2016), а с июля 2016-го – за «Манчестер Юнайтед».
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