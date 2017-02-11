Произведения Прокофьева и Шуберта прозвучат на сцене концертного зала им. А. Хачатуряна в Ереване

PanARMENIAN.Net - В концертном зале им. Арама Хачатуряна в Ереване 17 февраля с Национальным филармоническим оркестром Армении выступит скрипачка Ануш Никогосян. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

У дирижерского пульта – Айк Давтян из Франции.

В ходе концерта состоится армянская премьера Intermezzo Чайковского.

На вечере прозвучат и произведения Прокофьева и Шуберта.