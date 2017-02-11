Произведения Прокофьева и Шуберта прозвучат на сцене концертного зала им. А. Хачатуряна в Ереване
11 февраля 2017 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В концертном зале им. Арама Хачатуряна в Ереване 17 февраля с Национальным филармоническим оркестром Армении выступит скрипачка Ануш Никогосян. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.
У дирижерского пульта – Айк Давтян из Франции.
В ходе концерта состоится армянская премьера Intermezzo Чайковского.
На вечере прозвучат и произведения Прокофьева и Шуберта.
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